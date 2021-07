Directeur Shell Pernis: ‘We investeren miljarden in schone energie’

De welvaart is ongelijk verdeeld in Nederland en knelpunt nummer 1 is de woning­markt

1 juni De welvaart is ongelijk verdeeld over het land. Daarom moet een nieuw kabinet per regio kijken wat nodig is om iedereen mee te laten delen in de welvaart. Vooral de huizenmarkt is een groot probleem, zegt Rabo-topman Wiebe Draijer.