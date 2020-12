Dit café tapt op 17 januari weer bier: ‘Dan maar een boete’

Café De Bakkerij in Zevenbergen wil meedoen met de landelijke actie van horecabazen om op 17 januari weer open te gaan, toestemming of niet. ,,Dan maar een boete", verklaart een gefrustreerde eigenaar Peter van de Wiel. ,,Er is toch geen geld meer.”

De maat is voor hem ‘meer dan vol'. ,,De situatie is heel erg. De potjes zijn overal leeg, leeg en nog eens leeg.” Het stoort hem vooral dat het kabinet de horeca geen enkel perspectief biedt. ,,We worden a-sociaal en schandalig behandeld.”

Hij staat in zijn voornemen nog vrijwel alleen, blijkt uit een korte rondgang langs cafés in de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur.

Daisy Kerkhofs bijvoorbeeld, van The Butler in Etten-Leur, vindt de protestactie ‘een moeilijk verhaal’. ,,Kijk, ik wil ook heel graag open gaan, maar niet ten koste van alles. Als het niet mag, denk ik dat ik het niet doe. Ik weet namelijk niet wat voor consequenties eraan verbonden zijn, en het zou ook kunnen dat gasten reageren van ‘jij bent gek’.”

Morris Fikke van café-hotel Het Witte Paard is van mening dat opengaan op 17 januari, zonder toestemming van de overheid, niet de oplossing is. ,,Maar het statement dat de initiatiefnemers hiermee maken is wel nodig. Er móet iets gedaan worden om de overheid ervan te overtuigen dat wat nu gebeurt niet door de beugel kan.”

De enige optie: 100 procent steun

Wat dan wel de oplossing is? ,,De enige optie is 100 procent steun voor 100 procent sluiting. Kregen we in het begin 60 procent van de vaste lasten vergoed, nu is dat nog maar 40 procent. Er is gewoon geen manier voor horecazaken om het hoofd boven water te houden.”

Volgens hem gaan veel ondernemers wél graag open. ,,Maar daarmee zal de faillissementsgolf die we gaan krijgen niet kleiner worden. De omzet die we gemist hebben komt nooit terug.”

Eerst de persconferentie

Sjaak Nijpjes van café De Neep in Klundert is er nog niet uit of hij gaat meedoen. ,,Ik wacht de persconferentie van dinsdag af. Ik ben wel benieuwd wat de consequenties zijn. Op een boete aan mijn broek zit ik niet te wachten.”

Het kabinet moet het niet zover laten komen, meent de Moerdijkse horecavoorman Rini Boertjes. ,,Laat dit het signaal zijn dat het echt anders moet.”

Niet verstandig

In overeenstemming met het landelijke bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt hij het ‘niet verstandig’ om tegen de wet in te gaan. ,,Maar ik kan het wel begrijpen. Ondernemers willen brood op de plank. Ze staan met de rug tegen de muur.”

Café en restaurants moeten in zijn ogen gewoon zo snel mogelijk weer open. ,,Ondernemers hebben al aangetoond zich prima aan de coronaregels te kunnen houden. In 99 procent van de gevallen is het keurig gegaan.”

