Dit is de man die Blokker na 123 jaar moet redden zonder familie Blokker

ProfielWie gaat winkelketen Blokker redden? Die vraag werd in december 2018 actueel toen de familie Blokker (lees: Ab en zijn schoonzus Els Blokker) besloot de huishoudwinkels van de hand te doen. Gisteren was het zover. Zo'n 123 jaar nadat Jacob Blokker in Hoorn met zijn Goedkoopen IJzer- en Houtwinkel grondlegger was van de winkelreus, verkoopt ‘de familie’ haar aandelen. Nieuwe eigenaar is Michiel Witteveen (65), ceo van Blokker.

Witteveen kreeg nota bene van Ab en Els Blokker de opdracht mee het bedrijf zo goed mogelijk te verkopen. Er waren gegadigden, zeker. Blokker-woordvoerder Ingo Heijnen (Witteveen wil de media zelf niet te woord staan) rept over twaalf bedrijven die belangstelling toonden in de winkels die bij de Nederlandse consument vooral bekend staan om potten, pannen, glazen en schoonmaakmiddelen.

Shortlist

Het gros bestaat uit investeringsmaatschappijen uit binnen- en buitenland. Bedrijven waar de familie Blokker eigenlijk niet op zit te wachten. Ingewijden melden dat Ab en Els (elk voor 50 procent aandeelhouder) vrezen dat zo'n maatschappij hun toch al danig afgeslankte Blokker-imperium verder uitkleedt en dat er nogmaals tientallen winkels de deuren moeten sluiten. Op de shortlist van overnamekandidaten staat op een gegeven moment ook de eigen topman: Michiel Witteveen. Sinds 2017 staat hij op de loonlijst van Blokker, eerst als lid van de raad van commissarissen en na het gedwongen vertrek van Casper Meijer schuift Witteveen door naar de ceo-positie.

Volgens Blokker-woordvoerder Heijnen staat de overname van alle aandelen alleen op naam van Witteveen. Of er nog meer investeerders zijn die de zakenman helpen, is niet bekend. ,,Witteveen zelf is niet onbemiddeld, hij stopt veel eigen vermogen in de overname’’, aldus Heijnen. En, ook niet onbelangrijk, de ondernemer krijgt een behoorlijke bruidsschat mee van de familie. Hoeveel wil de Blokker Holding niet bekendmaken, maar dit bedrag loopt in de tientallen miljoenen euro's.

Gemengde gevoelens

,,Dit is een dag met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is de familie blij dat er een koper is waar ze vertrouwen in heeft. Ze kennen elkaar al 30 jaar, ze weten wat ze aan elkaar hebben. Onze medewerkers hoeven niet bang te zijn dat er op korte termijn wordt gesneden in personeels- en winkelbestand van zowel Blokker als Big Bazar. Die garantie kun je niet voor eeuwig geven, maar voor de familie is het een geruststelling dat Witteveen het overneemt. Aan de andere kant komt er vanaf vandaag een einde aan een familietraditie van 123 jaar. Dat is wel even een dingetje, ja. De naam Blokker gaat niet verloren op de winkelgevels, maar er is niet langer een Blokker-telg verbonden aan de winkels’’, vertelt Heijnen.

Witteveen komt uit een echte ondernemersfamilie. Meindert, de overgrootvader van Michiel, stond in 1883 aan de basis van de gelijknamige damesmodeketen. Het was Michiel zelf die die formule vele jaren later nieuw leven inblies en uiteindelijk eind jaren negentig van de hand deed. De keten werd in 2017 failliet verklaard. Ook Michiels vader Joop Witteveen bouwde een retailimperium op, met de oprichting van damesmodeformule Claudia Sträter in de jaren zestig. Michiel zelf begon zijn carrière in vastgoedfuncties bij C&A en Blokker. Dankzij de verkoop van het familiebedrijf streek hij volgens retailtrends.nl een aardig bedrag op. Zijn vermogen werd in 2012 en 2013 door Quote geschat op 28 miljoen euro.

Ook als investeerder in andere retailbedrijven is Witteveen geen nieuweling. Eind jaren tachtig begon hij samen met zijn vriend Michiel Herter een investeringsbedrijf. Het duo bouwde in de jaren negentig een portfolio op met modezaken als McGregor, Janse, Stad Parijs en Sissy-Boy. Nadat hij en zijn compagnon de samenwerking eind jaren negentig verbraken, nam Witteveen nog een belang in de Nederlandse speelgoedwinkels van Toys ‘R’ Us. Deze eeuw investeerde hij onder meer in verschillende V&D-panden en werd hij commissaris bij kledingketen Scotch & Soda.

Het contact met Blokker ontstond al in de jaren tachtig, toen Witteveen op de afdeling vastgoed actief was. Ook bij verschillende vastgoeddeals trok hij samen op met de familie Blokker. Nu is Witteveen in één klap de machtigste man van de huishoudwinkels. Aan hem de taak om het concern financieel gezond te maken. Hard nodig na het rampjaar 2017. In dat jaar leed moederbedrijf Blokker Holding 344 miljoen euro verlies. Vorig jaar ging het volgens Heijnen al een stuk beter. ,,We verkochten in 2018 10 procent meer dan het jaar ervoor. We maken nog geen winst, maar het gaat vooruit.’’ Jaarcijfers over 2018 zijn door de holding nog niet bekendgemaakt.

Driejarenplan

Blokker lanceerde in 2018 een driejarenplan om de verkoop van huishoudelijke artikelen weer winstgevend te maken. Een plan dat door Witteveen is opgesteld. De ruim 400 winkels worden weer ‘gezelliger en voller’ gemaakt. Witteveen vertelde vorig jaar september in een interview met NRC Handelsblad dat de radicale transformatie van drie jaar geleden verkeerd is uitgepakt. In 2016 lanceerde Blokker een reclamecampagne met de Amerikaanse Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker. Tegelijkertijd werden de winkels verbouwd en vol gelegd met veel duurdere spullen van merken die de Bijenkorf ook verkoopt. ,,Dat was gewoon niet des Blokkers. Wij zijn er voor de middle of the road-Nederlander. Toen waren we ineens 30 procent van de klanten kwijt’’, aldus Witteveen in NRC Handelsblad. Inmiddels liggen er geen 6000, maar 8000 artikelen in de winkels en lijkt het erop dat de klant van weleer de weg naar zijn ‘oude vertrouwde’ Blokker weer heeft gevonden.

Vanaf nu moet Witteveen het zien te rooien zonder de bekendste retailfamilie van Nederland. Een familie die er tot nu toe altijd voor heeft gezorgd dat de winkels ondanks het zware verlies van de laatste 4 jaar niet ten onder gingen.

Volledig scherm Een van de ruim 400 Blokker-winkels in Nederland. © Ruben Schipper Fotografie