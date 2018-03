Dit is de nieuwe beoogde topman van Schiphol: Dick Benschop

Volledig scherm Dick Benschop. © ANP Voor een buitenstaander lijkt het niet alsof Dick Benschop nog bijzonder veel rode veren over heeft. Na zijn politieke carrière vertrok hij in 2002 naar Shell, waar hij uitgroeide tot president-directeur en nu is hij dé topkandidaat om Jos Nijhuis opvolgen bij Schiphol, dat andere economische kroonjuweel dat eerder met de VVD of CDA wordt geassocieerd dan met zijn eigen PvdA.



Toch is de keuze van Schiphol voor Benschop zo logisch als wat. Om te zien waarom moeten we een kwart eeuw terug in de tijd: de jonge Benschop heeft als politiek assistent dan al drie PvdA-fractievoorzitters Joop den Uyl, Thijs Wöltgens en Wim Kok gediend. Als hij na de verkiezingen van 1994 zijn eigen adviesbureautje start, krijgt hij telefoon van partijvriend en net afgezwaaide PvdA-campagneleider Jan van Ingen Schenau. ,,Dick en ik hebben samen de verkiezingscampagne gedaan,” blikt Van Ingen Schenau terug. ,,Na de verkiezingen ging ik bij Schiphol als hoofd communicatie aan de slag en heb hem meteen meegevraagd.”

Communicatie

Benschop (Driebergen, november 1957), die uit een gereformeerd gezin stamt en geschiedenis aan de VU studeerde, laat zich graag inhuren. Samen met Van Ingen Schenau professionaliseert Benschop de PR van de luchthaven. ,,Schiphol had destijds geen idee over wat er leefde in de samenleving, contact met politiek Den Haag was vrijwel afwezig.” Van Ingen Schenau verhaalt dat toenmalig Schiphol-baas Hans Smits, tegenwoordig president-commissaris bij de KLM, pas kennismaakte met Wim Kok tijdens de campagne in 1994. ,,Ze hadden elkaar nog nooit gesproken, dat kun je je toch niet voorstellen? Dat zegt alles over de communicatie van Schiphol.”



Van Ingen Schenau en Benschop beginnen regelmatige rondjes langs politieke fracties en beleidsmakers in Den Haag te maken. Ze beginnen focusgroepen en gaan het gesprek aan met bewoners. Ze profiteren daarbij volop van alle kennis van campagnetactieken die ze bij de PvdA opdeden.



De rol van Benschop is daarbij groot, zegt Van Ingen Schenau, bijvoorbeeld bij het maximum van 44 miljoen vliegbewegingen waartoe kabinet-Kok I in 1996 besluit. ,,Die 44 miljoen kwam helemaal uit zijn koker, PvdA-woordvoerder Rob van Gijzel en VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis kwamen er samen maar niet uit. Dick is de architect, de geestelijk vader van de vijfde baan, de Polderbaan.”

Staatssecretaris

Quote Hij is nogal gesloten en niet al te uitbundig. Het is, zeg maar, geen Willem Vermeend Frank de Grave Na zijn adviseurschap keert Benschop in 1998 terug in de politiek, waar hij als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aantreedt in het tweede kabinet van Wim Kok, met wie hij altijd contact heeft gehouden. ,,Wim Kok is ook niet bepaald een makkelijke man om mee te werken”, weet PvdA’er Sharon Dijksma, die Benschop leerde kennen toen hij assistent van Kok was. ,,Als je dat kunt, kun je ook écht wat.” Als staatssecretaris slaagt hij er dankzij slim en geduldig lobbywerk in de EU-contributie met 1,3 miljard gulden naar beneden te krijgen.



VVD’er Frank de Grave, die als minister van Defensie in Kok-II met Benschop in het kabinet zat, vindt hem lastig te typeren. ,,Hij is nogal gesloten en niet al te uitbundig. Het is, zeg maar, geen Willem Vermeend”, grapt De Grave, die tegenwoordig senator is. De Grave noemt het ‘veelzeggend’ dat hij zich eigenlijk leukere verhalen herinnert over de vrouw van Benschop. ,,Hij is getrouwd met een Duitse – spreekt perfect Nederlands hoor – waar ik wel eens naast heb gezeten bij reünies van ons kabinet. Een hele leuke, sprankelende vrouw. Hoe zo’n man dan bij zo’n vrouw terechtkomt? Ach, dat vraagt men zich bij mij ook altijd af.”



Voormalig Onderwijsminister Jet Bussemaker, die als Kamerlid tijdens Kok II veel met de staatssecretaris optrekt, begrijpt dat mensen zeggen dat Benschop saai is. Maar volgens haar is hij vooral ‘erg van de inhoud is’ en treedt hij daarom niet op de voorgrond. ,,Niet omdat hij het niet kan hoor, maar omdat hij de inhoud belangrijker vindt. Als je naar zijn carrière kijkt, is die beslist niet saai.”

Pim Fortuyn

Benschop’s loopbaan krijgt in 2002 een totaal andere wending. Als vertrouweling van toenmalig PvdA-leider Ad Melkert zou Benschop hem na de verkiezingen opvolgen als fractievoorzitter. Het loopt anders. De verkiezingen worden gedomineerd door Pim Fortuyn en verlopen desastreus voor de PvdA. De partij keldert van 45 naar 23 zetels in de Tweede Kamer. Als campagneleider is Benschop persoonlijk betrokken. Na een paar maanden in de Kamer vertrekt hij als een dief in de nacht uit Den Haag.



Bussemaker, die destijds in de PvdA-fractie zat, vond dat er destijds veel mensen te snel vertrokken, maar begreep het bij Benschop. ,,Ik zag hoe hij leed onder het verlies. Dick is een man die alles altijd heel consciëntieus doet, het stak hem dat zijn campagneleiding zo slecht voor ons was uitgevallen. Hij voelde zich persoonlijk verantwoordelijk.”



Benschop gaat na een korte periode bij het Commissariaat voor de Media in 2003 bij Shell aan de slag. Na onder meer enkele jaren in Kuala Lumpur klimt hij op tot president-directeur. Die functie houdt hij van 2011 tot 2016. ,,Hij verdween echt uit de politiek”, zegt PvdA’er Sharon Dijksma. ,,Andere oud-politici blijven vaak nog met één been op of rond het Binnenhof hangen.” De PvdA-politica denkt dat de deceptie uit 2002 voor die harde knip tussen zijn politieke loopbaan en carrière in het bedrijfsleven heeft gezorgd.

Volledig scherm Dick Benschop in zijn tijd bij Shell. © Marco De Swart

Onmogelijke job