Dit is waarom Xs4all zo geliefd bij het volk is

Prijsstij­ging woningen afgenomen in december

25 januari De prijsstijging van bestaande koopwoningen is in december lager uitgekomen dan de maanden daarvoor. Een gemiddeld huis werd ten opzichte van een jaar eerder 8,4 procent duurder in de laatste maand van het jaar, zo blijkt uit vandaag bekendgemaakte gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In oktober en november was er nog sprake van een stijging met respectievelijk 9 procent en 9,5 procent.