Dit Nederlandse dorp heeft straks geen enkele kroeg meer: ‘Corona heeft veel veranderd‘

De naam van de kroeg staat in ouderwetse ingekleurde letters op een grote gevelsteen gekerfd. Rechtsboven in een wat frivoler handschrift een jaartal: 1592. ,,Een grapje van mijn zwager”, lacht Linders. Het pand is lang niet zo oud, maar heeft wel een rijke historie die bijna honderd jaar teruggaat. Behalve een café heeft Zeelandia ook een feestzaal. Het is de trots van Linders.