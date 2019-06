Dit waren de hete hangijzers bij de pensioengesprekken

Blokker gaat met 50 nieuwe Big Ba­zar-win­kels de strijd aan met Action

3 juni Discounter Big Bazar gaat nieuwe winkels openen in zo’n vijftig panden van de failliete budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop. Daarover is de discountketen van Blokker in overleg met de verhuurders van die winkels. In de nieuwe winkels komt werkgelegenheid voor ongeveer 250 à 300 werknemers. In Twente en de Achterhoek had Op=op Voordeelshop winkels in Enschede, Almelo, Rijssen, Eibergen en Hengelo (twee filialen).