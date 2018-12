DNB: vaste baan maakt comeback

Volgens de centrale bank zit het aandeel vaste banen in Nederland voor het eerst in tien jaar weer in de lift, terwijl het aandeel flexcontracten licht is gedaald tot zo'n 27 procent. ,,De vaste baan is duidelijk weer in opkomst’’, zegt DNB-directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit Job Swank.



Hij zegt dat de lonen minder stijgen dan in een krappe arbeidsmarkt te verwachten zou zijn. Dat zou kunnen komen doordat vakbonden de laatste jaren vooral op ‘meer echte banen’ hebben ingezet, en iets minder op loonstijging.



Het CBS zag de hernieuwde populariteit van het vaste dienstverband in mei ook al aankomen. Voor het eerst in jaren groeide het aantal vaste contracten toen weer sneller dan het aantal flexcontracten. ,,Dat past in het patroon van een krapper wordende arbeidsmarkt’’, zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen toen.



Het mes snijdt echter aan twee kanten, stelt DNB. Diezelfde krapte op de arbeidsmarkt draagt eraan bij dat Nederland tegen de grenzen van de economische groei aanloopt. Inmiddels ondervindt een kwart van de ondernemers productiebelemmeringen door een tekort aan werknemers.