DNB: vroegtijdig aflossen scheelt tot 350 euro per jaar

Personeel Bijenkorf wil meer loon: 'Het gaat enorm goed met dit bedrijf'

11:44 Personeel van de Bijenkorf gaat vanaf vandaag actie voeren voor meer loon. Volgens de medewerkers en vakbond FNV gaat het goed met het warenhuis en is een loonverhoging van 3,5 procent per jaar geen overbodige luxe. Het maximum schaalloon van een winkelmedewerker bedraagt 1750 euro bruto per maand.