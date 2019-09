Doek valt voor Britse reisgigant Thomas Cook

Een laatste poging om het bedrijf te redden mislukte zondag. ,,Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet’’, zegt topman Peter Fankhauser in een verklaring. ,,Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund.’’

De ondergang van het bedrijf treft zo’n 600.000 vakantiegangers. Zij zitten momenteel via Thomas Cook in het buitenland. Voor hen treedt een rampenplan in werking, zo heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken tegen de BBC gezegd. Volgens Dominic Raab wordt ervoor gezorgd dat iedereen weer thuis komt. Het repatriëringsplan, dat Operation Matterhorn is gedoopt, zal daarvoor gebruik maken van andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en easyJet, zo meldt The Guardian.