Door zelfscankassa’s zijn mijn boodschappen niet goedkoper geworden

Iedere keer als ik in de supermarkt zelf mijn boodschappen scan, krijg ik het gevoel dat ik het werk van de caissière sta te doen. Niet dat ik me daar te goed voor voel. Maar waarom zou ik eigenlijk? Door de zelfscankassa’s zijn mijn boodschappen niet goedkoper geworden, terwijl de supermarkt wel arbeidsloon bespaart. Ook de caissières schieten er niets mee op. Sterker nog, ik pik, onbetaald weliswaar, hun baan in. Waarschijnlijk belanden die uitgespaarde arbeidskosten gewoon bovenop de 1,4 miljard winst die Ahold Delhaize vorig jaar boekte, en vloeien zo richting de zakken van aandeelhouders. Graag gedaan jongens, tasje erbij?