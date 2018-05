Douglas zwicht: hoofddoek personeel toegestaan in alle Europese winkels

Dat zegt Julia Sosnizka van het Europese hoofdkantoor van Douglas in Duitsland. Douglas kreeg gisteren hevige kritiek, nadat een winkelbediende van de vestiging in Leeuwarden naar het magazijn was verbannen omdat ze een hoofddoek was gaan dragen. ,,We willen zeker weten dat dit niet meer gebeurt. Daarom gaan we de kledingsvoorschriften in alle 19 landen waar we winkels hebben inventariseren en er één richtlijn van maken, waarbij het dragen van een hoofddoek is toegestaan.''