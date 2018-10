'Druk op positie Enschedese topman van Unilever'

Topman: 'Versimpe­ling structuur op lange termijn het beste voor Unilever'

11:09 Unilever blijft van mening dat versimpeling van de structuur het beste is voor het bedrijf op de lange termijn. Dat zei topman Paul Polman in een reactie op de beslissing van het was- en levensmiddelenconcern om toch af te zien van het plan en daarmee van de verhuizing van het volledige hoofdkantoor naar Rotterdam.