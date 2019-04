Drukker Donald Duck en Libelle failliet; onduidelijkheid voor bladen

Of dat ook geldt voor de Kampioen, is onduidelijk. Bij de drukkerij in Deventer wordt het ANWB-ledenblad met een oplage van 3,5 miljoen gedrukt. ,,Voor het eerstvolgende nummer lijkt er geen probleem, zo is ons verzekerd. Maar zolang het niet duidelijk is of er een doorstart komt, moeten we afwachten of het volgende nummer ook nog kan verschijnen. Het is een spannende tijd", aldus een zegsman van de ANWB.