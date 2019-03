Drukte bij uitverkoop Intertoys maar geen blije gezichten

‘Teleurstellend', laat een van de koopjesjagers weten via sociale media. De uitverkoop bij tientallen vestigingen, zoals die in Rijswijk en in Drachten, bracht vanochtend al veel koopjesjagers op de been, maar met veel spullen kwamen ze niet naar buiten. Van spectaculaire kortingen is geen sprake: een deel van de spullen is afgeprijsd tot maximaal 30 procent én die korting geldt niet voor speelgoed van bijvoorbeeld Lego of Playmobil.

De opheffingsuitverkoop bleek bovendien niet bij alle te sluiten vestigingen begonnen. Zo stonden mensen in het Zeeuwse Oostburg tevergeefs te wachten. De koopjesjagers moeten daar nog wachten tot maandag.

Slecht gehumeurd

Niet alleen koopjesjagers reageerden teleurgesteld, ook een deel van het personeel zal slecht gehumeurd zijn. Zij moeten op zoek naar een nieuwe baan. De curatoren van de failliete speelgoedwinkelketen maakte gisteren bekend dat de Portugese investeerder Green Swan met een deel van de winkels van de speelgoedketen een doorstart maakt.

Voor 91 vestigingen valt het doek; zij zullen uiterlijk half mei de deuren moeten sluiten. De keten telt nu nog 3200 medewerkers. De verwachting is dat tussen de 1000 en 1500 medewerkers van Intertoys hun baan kunnen behouden, zo’n 500 tot 750 fte’s. Ongeveer de helft van de werknemers van Intertoys werkt parttime.

Tekst loopt door onder de kaart met filialen die gaan sluiten

Feestje

Green Swan hoopt ongeveer 220 winkels open te houden, maar of dat aantal ook gehaald wordt, is afhankelijk van onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers. De vestigingen die open blijven zullen in elk geval flink worden gemoderniseerd. ,,De nadruk komt meer op beleving en goede service te liggen. Het moet echt een feestje zijn om in de fysieke winkel te zijn", zei de woordvoerder gisteren.

De speelgoedwinkel vroeg vorige maand het faillissement aan. Door de felle concurrentie in de speelgoedbranche zag de keten zijn verkopen in tien jaar tijd halveren. Niet alleen winkels in de traditionele speelgoedsector maar ook daarbuiten, zoals Kruidvat en Action, hebben een steeds groter deel van de markt naar zich toe weten te trekken.

De vorige keer dat bij Intertoys hordes mensen voor de deur stonden, was vanwege het verzilveren van de cadeaubonnen. In verschillende vestigingen liep het zo uit de hand dat zelfs beveiligers moesten worden ingeschakeld toen medewerkers werden belaagd, uitgescholden en bespuugd. In Amstelveen ging om veiligheidsredenen zelfs een winkel op slot.