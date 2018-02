DSM koploper op groen Damrak

Economie draait geweldig, hoogste groei sinds 2007

11:58 De Nederlandse economie is vorig jaar met liefst 3,1 procent gegroeid. Dat is de allerhoogste toename sinds 2007 en een procent meer dan in 2016. Dat meldt het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) vanochtend in zijn jaarlijkse 'Stand van de Economie'.