Duitse politiek worstelt met het klimaatbeleid

Fabrikant elektri­sche bussen Ebusco na beursgang 1,3 miljard waard

De Brabantse fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco is na de beursgang van vrijdag in Amsterdam 1,3 miljard euro waard. De prijs per aandeel is vastgesteld op 23 euro. De inschrijving van beleggers op de aandelen was 'sterk overtekend’.

22 oktober