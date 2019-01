Duizenden handtekeningen voor petitie XS4ALL, en de teller tikt door

De petitie ‘XS4ALL moet blijven’ is een reactie op een bekendmaking van eigenaar KPN. Het telecombedrijf meldde donderdag dat het het merk XS4ALL gaat schrappen, om zich meer op het hoofdmerk KPN te kunnen richten. De diensten van XS4ALL komen niet in het geding, zo stelde KPN de klanten gerust.

Een woordvoerder van het telecomconcern zegt in een reactie dat KPN met klanten in gesprek blijft ,,over hoe we dit zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Wat we donderdag hebben aangekondigd, gaan we zorgvuldig uitvoeren. De klanten blijven de diensten en de kwaliteit op hetzelfde niveau ervaren. Bovendien mogen ze wel hun XS4ALL e-mailadres behouden.’’