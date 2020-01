Duizenden Sandd-medewerkers willen niet mee naar PostNL

Volgens het postbedrijf willen sommige Sandd-medewerkers per se in de eigen wijk blijven bezorgen of niet op zaterdag werken. PostNL spreekt van een ‘ingewikkelde puzzel om te leggen’ en zegt dat het onmogelijk is om ‘alle wensen van medewerkers te honoreren’. De woordvoerster voegt eraan toe: ,,PostNL en Sandd gaan samen verder, omdat de postmarkt elk jaar met 10 procent krimpt. Dan kun je niet twee postbezorgers met een almaar leger wordende postzak in één wijk laten rondlopen.”