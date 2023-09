Dynamisch energiecontract: ‘Je moet er sport van maken zo goedkoop mogelijk energie te verbruiken’

uitleg Nederland kijkt machteloos toe hoe Douwe Egberts voor de centen kiest in Rusland

Nederland kijkt machteloos toe hoe Douwe Egberts geld blijft verdienen in Rusland. Qua imago is het merk weliswaar ‘zo Nederlands als oranjevlaggetjes tijdens het EK’, echt Nederlands is het bedrijf al lang niet meer. Daardoor is het lastig om de bedrijfsleiding tot de orde te roepen. Maar zonder risico is het handelen van de koffieboer niet. ,,Vergeet niet, ooit oordeelt de geschiedenis over je bedrijf.”