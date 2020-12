ECB houdt rente gelijk en stimuleert economie eurozone met nog eens 500 miljard

‘Australi­sche bank vestigt Europees hoofdkan­toor in Amsterdam’

7 december Nederland is weer een bank rijker. De Commonwealth Bank of Australia (CBA) heeft Amsterdam uitgekozen voor zijn Europese hoofdkantoor, zo meldt het FD. Al twee jaar geleden werd bekend dat de ‘Commbank’, de grootste commerciële bank van Australië, het plan had opgevat haar Londense activiteiten naar de Nederlandse hoofdstad te verhuizen.