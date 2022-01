Economie eurozone licht gegroeid, ondanks krimp in Duitsland

Hoge Raad: Winkels en horeca hebben recht op huurkor­ting door coronamaat­re­ge­len

Horecabedrijven en winkels hebben vanwege de coronapandemie recht op huurkorting. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist na vragen over de kwestie door de rechtbank in Roermond. Volgens de hoogste rechtsprekende instantie is er sprake van onvoorziene omstandigheden als bedrijven door de coronamaatregelen worden geraakt.

