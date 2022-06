Economie in Nederland toch gegroeid, bedrijven boeken recordwinst

De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar toch gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Dat komt met name doordat huishoudens meer uitgaven, blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook met de Nederlandse bedrijven gaat het goed: zij boekten in het eerste kwartaal van dit jaar een recordwinst.

In tegenstelling tot de eerdere voorspellingen van het CBS, waar sprake was van een stagnatie, wordt nu een groei van 0,4 procent gemeld. Dat komt onder meer omdat er in het eerste kwartaal meer geld werd gespendeerd in de horeca, de cultuur- en recreatiesector en sportscholen, door het einde van de coronalockdown eind januari.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 6,7 procent, iets minder dan de eerdere raming, die op 7 procent uitkwam. Nederlandse bedrijven zetten in de eerste drie maanden van dit jaar een recordwinst in de boeken van 81,5 miljard euro, 13,7 miljard euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het begin van de metingen eind vorige eeuw werd nog nooit zo’n hoge winst geboekt in de eerste maanden van het jaar.

Een deel van die winst komt van de horeca, reisbureaus en luchtvaart, die met het einde van de coronamaatregelen weer op volle kracht konden draaien. Maar met name de delfstoffenwinning, de petrochemische industrie en de energiebedrijven boekten meer winst, onder meer vanwege de gestegen energieprijzen.

Huishoudens meer te besteden

Hoofdmotor achter de economische groei zijn de hogere uitgaven van huishouden. Zij spendeerden niet alleen meer, maar hadden in het eerste kwartaal van dit jaar in doorsnee ook meer inkomsten in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug. Dat komt volgens het CBS onder meer door hogere lonen en de aanwas van banen. Zowel het inkomen van werknemers als dat van zelfstandigen lag hoger. De totale beloning nam met bijna 8 procent toe. Het aantal banen steeg dik 5 procent en het aantal gewerkte uren steeg met 7,6 procent. Daarbij was er sprake van een gemiddelde cao-verhoging van 2,5 procent.

Wel betaalden huishoudens 6,5 procent meer aan belastingen en sociale premies. Verder steeg het aantal uitkeringen voor bijvoorbeeld AOW en arbeidsongeschiktheid. Ook meldt het CBS dat de hypotheekschuld is toegenomen. In het eerste kwartaal ging het daarbij om een bedrag van dik 10 miljard euro tot ruim 795 miljard euro. Maar doordat de economie harder groeide dan de hypotheekschuld nam deze als percentage van het bruto binnenlands product af van 91,7 procent in het laatste kwartaal van 2021 naar 90,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Overheidssaldo voor eerst sinds corona positief

Ook geeft de overheid voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis minder uit dan er binnenkomt. Volgens het CBS haalde de overheid in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 7 miljard euro meer op dan ze uitgaf. Het Rijk inde onder andere meer geld via de vennootschapsbelasting en de btw. Dat leverde respectievelijk 3 miljard en 2 miljard euro aan extra inkomsten op. Daarnaast lagen de kosten zo’n 2 miljard euro lager. Dat kwam vooral door de lagere uitgaven aan coronasteun. Aan sociale uitkeringen gaf de overheid wel meer uit. Deze kosten stegen met 2 miljard euro.

De overheidsschuld nam in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 3 miljard euro af naar 446 miljard euro. Dat komt neer op 50,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Wel verwacht de overheid later dit jaar nog een aantal financiële tegenvallers, aldus het CBS.