Economie verrassend veerkrachtig: alleen krimp verwacht bij industrie en bouw

Bouwen, bouwen, bouwen, maar niet elk bouwplan in Nijverdal wordt zomaar goedge­keurd: ‘Dit is een gemiste kans’

Bouwen, bouwen, bouwen luidt het devies in de gemeente Hellendoorn. Waar mogelijk woningbouwplannen versnellen om weer enige beweging te krijgen in de lokale woningmarkt, die al tijden op slot zit. Des te opvallender dat een ambitieus bouwplan voor vijftig appartementen aan de Markt door de gemeente is afgeschoten.