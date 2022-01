Economische schade winkels na drie weken lockdown al ruim 2 miljard euro

De omzetschade voor winkeliers ligt na bijna drie weken sluiting op ruim twee miljard euro. Dat heeft brancheorganisatie INretail berekend. Extra onlinebestellingen en click&collect-mogelijkheden zorgen bij lange na niet voor voldoende compensatie. Daarnaast komt maar een beperkt aantal ondernemers in aanmerking voor tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

INretail, MBK-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) pleiten alle drie voor heropening van de winkels na 14 januari. Volgens de ondernemersclubs is de nood nog veel hoger dan tijdens de vorige lockdown en zijn versoepelingen hard nodig.

INretail-directeur Jan Meerman: ,,Winkeliers kampen met forse belastingschulden van de vorige lange sluiting. Om vervolgens tijdens de drukste tijd van het jaar weer dicht te moeten. Om moedeloos van te worden. We hebben nu al met een miljardenstrop te maken, reken maar uit wat de schadepost is als de lockdown nog langer duurt dan half januari. Gooi die winkels dan ook alsjeblieft weer open. Desnoods met invoering van een QR-check bij binnenkomst.’’

RND-directeur Eus Peters wil volgende week al om de tafel met het nieuwe kabinet om te bespreken onder welke voorwaarden de winkels weer klanten mogen ontvangen. ,,Het is zo pijnlijk om te zien dat een stad als Antwerpen zoveel Nederlandse shoppers ontvangt. Want veilig winkelen ís mogelijk. Door onder meer minder klanten per vierkante meter toe te laten.’’

Te strikt

MKB-Nederland stelt via een woordvoerder dat te strenge maatregelen niet goed zijn. Zowel op economisch als sociaal vlak. ,,We hebben ervaring met wat er wel mogelijk is in de winkels.’’ INretail heeft deze week een enquête gehouden onder consumenten over de winkelsluiting. Die strikte benadering zorgt er volgens Jan Meerman voor dat het draagvlak voor de lockdown als sneeuw voor de zon verdwijnt. ,,We hebben straatinterviews gehouden en consumenten gevraagd wat ze van de sluiting vinden. Tachtig procent zegt er helemaal klaar mee te zijn en wil versoepeling.’’

Een hard gelag voor de Nederlandse detailhandel: drukte in de winkelstraten van Antwerpen waar de winkels ondanks de opmars van de omikronvariant wel open mogen blijven.

Als het gaat om de steunpakketten van de overheid hopen de brancheorganisaties dat ze het voor elkaar krijgen dat de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) niet langer op basis van kwartaalomzet, maar op basis van maandomzet wordt uitgekeerd. Meerman: ,,Wie van 1 oktober tot en met eind november goed boerde, kan dus mogelijk met lege handen staan, ook al werd in de laatste maand van 2021 geen cent meer verdiend. Pas bij 20 procent omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is er recht op TVL. Tot nu toe komt slechts 10 procent van de ondernemers daarvoor in aanmerking. Dus dat zet ook geen zoden aan de dijk.’’

Het kabinet heeft altijd gezegd dat het te complex is om de regeling aan te passen, maar volgens Meerman is dat onzin. ,,Bij de eerste lockdown kan ik me dat voorstellen, maar we zijn bijna 2 jaar verder. Dan is er echt wel ruimte om iets aan te passen. En als ze extra mensen nodig hebben om het te regelen, dan kunnen wij die ook nog leveren.’’

Ook in de horeca zijn de druiven zuur. Net als in de detailhandel lopen ondernemers tegen regelgeving op die niet flexibel is. Arjen Schrama - baas van Wagamama - een restaurantketen die Aziatische gerechten serveert, kan erover meepraten. ,,Wij hebben in Nederland acht restaurants en hebben door de sluiting recht op TVL. Alleen, het maximum bedrag per bedrijf is vastgesteld op 2,3 miljoen euro. Dat krijg je als je één restaurant hebt, maar ook als je er acht hebt. Zoals bij ons. Dat bedrag is voor ons volstrekt onvoldoende. Het is een weeffout in de regelgeving en samen met collega's van andere bedrijven proberen we dat duidelijk te maken bij de nieuwe regering.’’

Juridische stappen

Als ze opnieuw nul op rekest krijgen, overwegen de ondernemers juridische stappen. ,,In de afgelopen weken heeft ons bedrijf al een paar miljoen schade geleden. Dat zou royaler gecompenseerd moeten worden.’’

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken heeft beloofd dat in januari nog wordt gekeken of er meer kan worden gedaan. Maar daar moet het nieuwe kabinet, dat maandag aantreedt, dus over beslissen. Er is in ieder geval een speciale werkgroep aan het werk die naar de meest schrijnende gevallen kijkt. Maar perfect wordt het nooit, zei Blok in het laatste coronadebat. ,,We doen echt ons best om zo veel mogelijk schade te voorkomen, maar het zal nooit 100 procent lukken.”