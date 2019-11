Een op de zes banen weg bij FNV

Dat blijkt uit het plan Focus en Verbinding dat in opdracht van de FNV is opgesteld. De vakbond kampt met jaarlijks dalende ledenaantallen. Dit jaar zakte de grootste vakbond van Nederland onder de 1 miljoen leden.



De afgelopen jaren zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd, onder andere op huisvesting en inkoop. Daarmee is in totaal 8 miljoen euro bespaard. Maar dat is niet voldoende. Structureel geeft de bond 16 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt, staat in het rapport.



Om dat gat te dichten moet er flink gesneden worden in het personeelsbestand. Dit en volgend jaar moeten er in totaal 250 fte uit van de 1651 fte die er nu nog werken. Mensen zullen zoveel mogelijk worden herplaatst en begeleid van werk naar werk. De directie van de bond overlegt met de ondernemingsraad over een sociaal plan.