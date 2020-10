Een plotseling overlijden kan je nabestaanden ernstig in geldnood brengen: regel het dus nu

We hopen allemaal lang en gelukkig te leven, maar de kans om op relatief jonge leeftijd te overlijden valt niet uit te vlakken. Jaarlijks sterven in Nederland ruim 150.000 mensen; vorig jaar waren 21.000 overledenen jonger dan 65 jaar. Door het coronavirus lieten dit jaar tussen maart en begin mei meer jonge mensen het leven dan normaal. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was dat in de leeftijdscategorie tussen de 20 en 49 jaar 7 procent meer, in de leeftijd van 50-59 jaar zelfs ruim een kwart.