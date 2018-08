Eenverdieners blijven steeds meer achter bij tweeverdieners

Eenverdieners hadden in 2016 op jaarbasis gemiddeld 46.000 euro te besteden en tweeverdieners 60.000 euro. Tweeverdieners met kinderen zaten met 64.000 euro het ruimst in de slappe was. Gecorrigeerd voor de grootte van het huishouden waren tweeverdieners zonder kinderen qua inkomen het welvarendst.



Vooral de laatste jaren is de kloof tussen een- en tweeverdieners toegenomen. Onderzoek van het statistiekbureau wijst uit dat het inkomen van tweeverdieners na aftrek van belastingen en premies in 2016 ruim 5 procent hoger was dan in 2011. Tussen de 2006 en 2011 ging het om 1,5 procent inkomensgroei. Eenverdieners zagen hun inkomen in die perioden juist met respectievelijk bijna 1 en 2 procent afnemen.



Dit komt vooral door de belastingen. Tweeverdieners hebben de laatste jaren meer voordeel gehad van de verruimde arbeidskorting dan eenverdieners. Verder konden tweeverdieners met kinderen profiteren van de verhoogde combinatiekorting.