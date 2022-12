‘Eerste multinational’ investeert weer in Oekraïne: Nestlé bouwt voor 40 miljoen euro nieuwe fabriek

De Zwitserse levensmiddelengigant Nestlé steekt 40 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 40,5 miljoen euro) in de bouw van een nieuwe fabriek in het westen van Oekraïne. Nestlé claimt de eerste multinational te zijn die nieuwe investeringen aankondigt sinds Rusland het land binnenviel.

,,Dit is een belangrijke stap voor Nestlé, genomen in een zeer moeilijke tijd voor het land”, aldus Alessandro Zanelli, bij Nestlé verantwoordelijk voor de Zuidoost-Europese markt.

De nieuwe fabriek zal verrijzen in de plaats Smolyhiv en moet de productie van koude sauzen, smaakmakers, soepen en kant-en-klaarmaaltijden een flinke boost geven. De etenswaren zijn zowel bestemd voor de binnenlandse markt als voor markten in Europa. Hiermee worden 1500 banen gecreëerd, laat het bedrijf in een toelichting weten.

Het is een kleine opsteker voor Oekraïne. De economie van het land heeft zwaar te lijden onder de Russische invasie. De verwachting is dat het bbp dit jaar met 35 procent krimpt, zo schatte het Internationaal Monetair Fonds begin oktober. Belangrijke infrastructuur is beschadigd, wat het zakendoen ook erg lastig maakt. De wederopbouw van Oekraïne zal naar verwachting lang gaan duren en veel geld kosten.

Nestlé heeft al ongeveer 5800 medewerkers in Oekraïne. De Zwitserse multinational is sinds 1994 actief in het land. Het distribueert vanuit daar bekende internationale merken als Nescafé, Nesquik, KitKat en Friskies-huisdierproducten.

