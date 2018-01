Efteling-zangeres brengt jongetje aan het huilen

Zangeres Louisa en haar muziekpartner - die samen het duo d'Ouwe Liefde vormen - moesten omwille van het slechte weer verhuizen naar een binnenlocatie in de Efteling. In een horecagelegenheid gingen ze verder met hun show.



In dat restaurant zat een klein jongetje van 7 jaar oud, dat helemaal betoverd geraakt toen Louisa haar versie van I Will Always Love You van Whitney Houston bracht. Bekijk hieronder de video.