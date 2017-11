Eindhoven koploper in verbouwen van lege panden tot woningen

woningmarkt Huren in vrije sector vaak niet te betalen

11:58 Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor mensen met een lager middeninkomen. Zij lopen het risico tussen wal en schip te raken: ze komen niet aan een huis in de sociale sector maar kunnen ook geen woning kopen.