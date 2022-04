Elektrisch over het water wordt de norm

Mikael Mahlberg duwt de hendel van de Candela C7 naar voren. De motor zoemt, de boot maakt vaart en verrijst dan statig uit het water. ,,We vliegen’’, roept hij. De elektrische draagvleugelboot ‘vaart’ op drie vleugels onder het wateroppervlak. Microsensoren corrigeren de stand van de vleugels continu om de boot stabiel te houden. Met bijna 40 kilometer per uur scheert de boot langs de haven van Goes. ,,Kijk dan achter je, géén golfslag. En de boot slaat niet op de golven. Niemand heeft er last van.’’ Mahlberg is met de C7 van het Zweedse merk Candela in Goes voor de Zeeuwse Electric Boat Show die gisteren begon bij The Green Wave, een jong botenbedrijf gespecialiseerd in elektrisch varen. Er worden honderden bezoekers verwacht.