Elon Musk had al deal met justitie, maar liep op laatste moment weg

De charismatische Musk zit enorm in de penarie. Donderdag week werd bekend dat waakhond SEC een zaak tegen Musk aanspant wegens aandelenfraude en misleiden van beleggers. Aanleiding is Musks gewraakte tweet van 7 augustus, waarin hij zijn 22 miljoen volgers liet weten de elektrische autobouwer van de beurs te halen. De financiering was al rond claimde Musk. Ten onrechte.



De Securities and Exchange Commission (SEC), die eerder al een onderzoek startte, eist dat de rechter Musk dwingt af te treden en hem verbiedt ooit nog leiding te geven aan een beursgenoteerde onderneming. Dat betekent dat Musk ook moet aftreden bij rakettenbouwer Space X. Ook vraagt de SEC om een forse boete voor Musk. De koers van Tesla kelderde vrijdag onmiddellijk met 12 procent.



Volgens de New York Times had het echter helemaal zo ver niet hoeven komen. Er lag al een schikking tussen de SEC en Musks advocaten, onthult de krant. In de uitonderhandelde deal zou Musk binnen 45 dagen aftreden en twee jaar lang geen ceo mogen zijn. Musk zou enkele tientallen miljoenen dollars boete moeten betalen, wat voor de miljardair geen probleem is. Tesla zou daarnaast twee nieuwe directeuren in zijn raad van bestuur moeten accepteren.