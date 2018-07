Elon Musk: van superheld tot internettrol

Musk ontstak vervolgens in razernij. Op Twitter maakte hij de reddingsduiker uit voor 'pedo guy' (pedofiel). Ook noemde hij het 'verdacht' dat de Brit in Thailand woont. Toen anderen daar verontwaardigd op reageerden, antwoordde Musk: ,,Ik wed op een gesigneerde dollar dat het waar is.'' Inmiddels heeft hij zijn tweets verwijderd, maar screenshots zwerven nog altijd op sociale media rond.



Unsworth overweegt Musk nu aan te klagen wegens smaad, liet hij weten. Aandeelhouders straften de ondernemer al meteen af: op de beurs kelderde het aandeel Tesla maandag met 4 procent. Enkele Twittergebruikers zeggen dat ze de bestelling van een Tesla-auto alsnog hebben geannuleerd.



Met zijn laag-bij-de-grondse twitterstorm is Musk over de scheef gegaan, volgens de Amerikaanse hoogleraar rechten en bedrijfskunde Erik Gordon. ,,Dit had niks te maken met het verdedigen van Tesla.''



Hedgefondsmanager Mark Spiegel oordeelt nog vernietigender. Dat Tesla ondanks zijn diepe schulden nog niet failliet is gegaan, is volgens hem enkel te danken aan Musks 'rabiate fanbase'. ,,Nu die fans zich realiseren wat voor persoonlijkheid ze aanbidden, zal het snel afgelopen zijn'', zei hij tegen persbureau AP. Hij vergelijkt Musk met Donald Trump. De ondernemer en de Twitterminnende Amerikaanse president hebben volgens hem 'een ongelooflijke hoeveelheid persoonlijkheidsgebreken' gemeen.



Ook grote investeerders in Musks bedrijven zullen zich inmiddels achter de oren krabben, verwacht Gordon. Net zoals bij taxibedrijf Uber is gebeurd toen de inmiddels opgestapte ceo Travis Kalanick wegens zijn gedrag in opspraak kwam. ,,Het is erg gevaarlijk om er zomaar van alles uit te flappen.''