Eneco wil energiesubsidie op basis van inkomen om huishoudens te compenseren

Volgens Eneco is er al veel gedaan om mensen te helpen bij wie de energierekening hard is gestegen, zoals de btw-verlaging voor energie. Naast die verlaging en de energietoeslag die wordt uitgekeerd door gemeenten, heeft het kabinet de jaarlijkse energiekorting dit jaar tijdelijk met 265 euro verhoogd, tot 825 euro voor alle huishoudens.



Maar dit is volgens het bedrijf onvoldoende om te compenseren voor de hoge energiekosten van mensen met lage inkomens. Daardoor zou het risico op schulden en afsluiting van energie blijven bestaan. Om dit te voorkomen zijn additionele maatregelen nodig. Eneco oppert op basis van een verkennend onderzoek van CE Delft om de jaarlijkse belastingkorting op de energierekening in 2023 inkomensafhankelijk te maken en tegelijkertijd fors te verhogen.



Dat zou voor de circa 800.000 huishoudens met een minimuminkomen neerkomen op een verhoging van ongeveer 1500 euro, bovenop de bestaande 560 euro belastingvermindering. Volgens Eneco kost de inkomensafhankelijke compensatie op de energierekening van de minima de overheid 1,2 miljard euro per jaar en zo’n 3,7 miljard euro indien ook de middeninkomens - ruim 3 miljoen huishoudens - worden gecompenseerd.