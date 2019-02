Enorme groei Action zorgt voor logistieke problemen: moeite met bevoorrading winkels

,,De enorme groei in winkels zet druk op onze distributie’’, aldus Yvette Moll van Action. Het bedrijf werkt volgens haar hard aan een oplossing. Zo komen er nog vijf Europese distributiecentra bij en werkt Action aan het versterken van het planningssysteem en het aantrekken van meer personeel. We zijn goed in het openen van winkels, maar dan moeten we ook ervoor zorgen dat we voldoende distributiecentra hebben. Die les hebben we wel geleerd en inmiddels loopt het een stuk soepeler.’’

Uitstel winkelopeningen

In 2018 werd al duidelijk dat Action twintig winkelopeningen moest uitstellen als gevolg van logistieke problemen. Die vestigingen worden in het eerste kwartaal van dit jaar alsnog geopend. ,,Dat was een bewuste keuze om geen onnodige druk op de distributieketen te leggen. Het probleem werd voornamelijk veroorzaakt door een verlate opening van een distributiecentrum in Frankrijk. Inmiddels is dat open, waardoor de grootste druk van de ketel is’’, aldus Moll.

Volgens haar is het niet zo dat het hele systeem plat lag en honderden winkels te weinig spullen hadden. ,,Nee, zo gek was het niet. Maar het kan voorkomen dat er zo veel vraag is naar spullen, dat er lege schappen zijn.’’

Stormachtige groei

Action is in 1993 opgericht in Noord-Holland en telt inmiddels 1300 winkels in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Polen. De Britse investeerder 3i werd in 2011 voor 500 miljoen euro eigenaar van Action. Inmiddels is de retailer volgens de investeerder zo’n 6 miljard euro waard. De discounter was in 2017 goed voor 3,4 miljard euro omzet. Op de middellange termijn streeft de Nederlandse winkelketen naar 10 miljard.

Eigenaar 3i wil voorlopig nog niet van Action af. Maar de Britten zijn in 2016 wel begonnen zichzelf (en hun eigen investeerders) enkele forse bedragen aan dividend uit te keren. Ruim 2 miljard euro in totaal. Het benodigde geld leende Action vrijwel volledig bij banken. Omdat het bedrijf zo winstgevend is, zijn de extra rentelasten voor Action nauwelijks een probleem.

Onvrede

Toch sijpelt er nu voor het eerst onvrede naar buiten. Verschillende insiders uiten tegenover Quote kritiek op de dividenduitkeringen, met name omdat Action op dit moment met een aantal distributieproblemen kampt. ,,Om de operatie weer op orde te krijgen had 3i meer in Action kunnen investeren’’, zegt een betrokkene. ,,Maar in plaats daarvan halen ze er een waanzinnig dividend uit. Daardoor is de hele organisatie onnodig onder druk komen te staan.’’

Dit wordt ontkend door zowel 3i als Action. ,,We hebben veel geld geïnvesteerd in Action en groeien als kool. Dan is het niet gek dat er dividend wordt uitgekeerd. Dat kan ook, want het bedrijf is zeer gezond’’, aldus 3i-woordvoerder Cathryn van der Kroft vanuit Londen. Om eraan toe te voegen: ,,Er zullen altijd mensen zijn die ontevreden zijn.’’ Ook Moll vindt het begrijpelijk dat de Britten geld uit het bedrijf hebben gehaald om onder meer aan de aandeelhouders uit te keren. ,,Wij vinden dat ze dit op verantwoorde wijze hebben gedaan.’’

Groeispurt Action



Action is in 1993 opgericht door de Gerard Deen en Rob Wagemaker. De twee openden hun eerste winkeltje in Enkhuizen. Nog datzelfde jaar kwamen er vestigingen in Noord-Holland bij. Ruim 25 jaar later is Action een winkelketen met meer dan 1300 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Frankrijk en Polen. Het bedrijf is sinds 2011 eigendom van de Britse investeringsmaatschappij 3i. Het hoofdkantoor is nog steeds in Nederland (Zwaagdijk in Noord-Holland). De winkelketen opereert vooral onderaan de markt: in het lageprijsassortiment. De geboden artikelen wisselen sterk.andersoortige producten. Het assortiment bestaat uit 1500 vaste artikelen, de rest wisselt om de zoveel tijd.