Er gloort hoop voor failliet Thomas Cook Nederland

Tin­der-echt­paar uit Enschede: ‘Er staat nu niets op onze spaarreke­ning’

16:37 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ellis en Arthur uit Enschede geven weinig geld uit aan kleding, liever gaan ze uit eten en sparen ze voor klussen in huis.