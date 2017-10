Er is ook leven buiten 'de ring'

Het zijn precies de punten waarop Amsterdam, Rotterdam en Den Haag extreem slecht scoren. In de hoofdstad springt het huisvestingsprobleem in het oog, met hoge huur- en koopprijzen voor weinig vierkante meters. Rotterdam scoort daarnaast slecht qua baanzekerheid. De agglomeraties scoren nog beroerder dan erkende probleemregio’s als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg.

De slechte cijfers voor de grote steden contrasteren nogal met alle jubelverhalen in (buitenlandse) media, en met de urbanisatietrend die al jaren gaande is. ,,Het kan best zo zijn dat een bepaalde groep mensen graag in deze steden woont”, zegt Rabobank-econoom Martijn Badir. ,,Mensen met een hoog inkomen bijvoorbeeld. Maar deze cijfers geven een beeld voor de hele stad, ook het gedeelte buiten de ring. En dan zie je dat mensen in andere regio’s het beter hebben.”