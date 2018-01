Europa wil 15 miljard extra

blik op de beurs Financials in trek op Damrak

9:59 De aandelenbeurs in Amsterdam wist woensdag het openingsverlies terug te dringen, dankzij winsten onder de banken en verzekeraars. Ook de andere Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Maaltijdbezorger Takeaway werd lager gezet na een update over 2017.