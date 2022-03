Europese Commissie onderzoekt advertentiepraktijken Google en Facebook

Video Advocaat: Google erkent 2500 bitcoinad­ver­ten­ties met Jort Kelder

Google heeft volgens advocaten van de tegenpartij ruim 2500 misleidende bitcoinadvertenties verspreid met de namen en foto’s van Jort Kelder, Alexander Klöpping, Arjen Lubach en Willem Middelkoop. Dit zei Matthijs Kaaks dinsdag in de rechtbank in Amsterdam, waar de bekende Nederlanders in een bodemprocedure eisen dat Google stopt met advertenties die de vorm aannemen van nieuwsberichten.

