Europese Commissie vraagt Kroes opheldering over stiekeme lobby voor Uber

De commissie heeft besloten Kroes aan te schrijven met een verzoek ‘om tekst en uitleg over de informatie die in de media is verschenen’, zegt een woordvoerder. ‘We zijn natuurlijk bezig de informatie die naar buiten is gebracht te analyseren.’

Op een mogelijke sanctie voor de VVD-prominent, zoals het inhouden van pensioen, wil de commissie niet vooruitlopen. ,,Wij zijn natuurlijk niet een instelling die overhaast conclusies trekt.” Het dagelijks bestuur van de EU wil verder ook niets kwijt over de correspondentie met Kroes.

Commissie verbood werk voor Uber

Neelie Kroes was van 2004 tot 2014 Eurocommissaris, verdeeld over twee periodes. Van 2004 tot 2010 was zij belast met Mededinging, en in de periode 2010 tot 2014 had Kroes de portefeuille Digitale Agenda. Na die periode vroeg Kroes in Brussel om toestemming om voor Uber aan de slag te gaan. Dat werd mede door de voorzitter van de Europese Commissie destijds, Jean-Claude Juncker, afgewezen.

Toch lobbyde Kroes in 2015 en 2016 voor Uber, komt naar voren in documenten en berichten waarop onderzoeksjournalisten de hand hebben gelegd en die ze de Uber Files hebben gedoopt. Ze zou bijvoorbeeld hebben geprobeerd het beleid voor de taximarkt ten gunste van Uber te beïnvloeden.

Het miljardenbedrijf wilde via Kroes invloed uitoefenen op de taxiwetgeving en op een strafrechtelijk onderzoek naar Uber. Dat blijkt uit de Uber Files, meer dan 124.000 interne documenten van Uber. Die documenten werden gelekt aan The Guardian, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het lek bevat bedrijfsdocumenten, e-mails, notulen, memo’s en chatberichten. In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de Uber Files.