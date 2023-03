Europese Commissie wil consument recht op reparatie geven: ‘Behoed oude spullen voor schroothoop’

Verkopers worden voortaan verplicht om bepaalde defecte producten tijdens de garantieperiode op verzoek van een klant te herstellen, als het aan de commissie ligt. Tenzij repareren duurder is dan vervangen door een nieuw. Is de garantie verlopen, dan moet een klant in principe binnen vijf tot tien jaar na aankoop ook nog voor reparatie bij de verkoper terechtkunnen. Behalve als dat technisch onmogelijk is. De regels moeten gaan gelden voor apparaten als een stofzuiger, en binnenkort ook voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en tablets.