Europese gasprijs daalt naar laagste niveau in 2 jaar: ‘Niet meer afhankelijk van Russisch gas’

De prijs van een megawattuur gas daalde donderdag met bijna 9 procent tot 25,35 euro. Dat is het laagste niveau sinds juni 2021. Vorig jaar schoot de gasprijs nog keihard omhoog vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen vanuit Rusland aan Europa. In augustus werden zelfs pieken bereikt van meer dan 340 euro.

Maar de gasvoorraden zijn nu beter gevuld dan normaal voor deze tijd van het jaar en de import van lng uit het buitenland neemt toe. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas is grotendeels voorbij. Dat heeft gezorgd voor een daling van de gasprijs dit jaar met circa 66 procent. Ook huishoudens merken dat in de portemonnee, want de energietarieven zijn aan het dalen en er worden weer vaste contracten aangeboden door energieleveranciers.

Gasvoorraden

Sommige analisten denken dat de gasvoorraden in augustus alweer volledig gevuld kunnen zijn, wat dus ruim voor het stookseizoen in het najaar en de winter zou zijn. Er wordt daarom zelfs gespeculeerd dat de gasprijzen deze zomer zelfs kortstondig even negatief kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er veel stroom wordt opgewekt met zon- en windenergie en het gasverbruik nog altijd beperkt blijft. Dat zou betekenen dat producenten geld geven aan handelaren om gas af te nemen. Dat is in 2006 al eens heel kort gebeurd in het Verenigd Koninkrijk.