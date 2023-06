Europese gasprijs op één dag meer dan een vijfde duurder, door mogelijk grotere vraag in Azië

De prijs van gas op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt TTF steeg maandag tot 29,36 euro per megawattuur, ruim 23 procent meer dan vrijdagavond. Dat is een flinke stijging, maar de gasprijs is nog altijd relatief laag in vergelijking met de voorgaande maanden. Begin dit jaar noteerde aardgas nog zo’n 70 euro per megawattuur. in de zomer van vorig jaar werd zelfs een absoluut record van ruim 300 euro per megawattuur opgetekend. Europa beleefde toen, door de Russische oorlog met Oekraïne, de ergste energiecrisis in decennia.