Europese Hof keurt fusie Ziggo en UPC alsnog af

De zaak was twee jaar geleden aangespannen door KPN. De Europese Commissie zag in 2014 weliswaar enkele serieuze gevaren, maar had uiteindelijk geen bezwaar tegen de overname. Wél moest Liberty Global abonneekanaal Film1 afstoten.

Nieuwe eigenaar Liberty Global, het kabelconglomeraat van Amerikaanse miljardair John Malone, liet het eigen UPC vervolgens fuseren met Ziggo. Gevolg was dat Nederland één dominant kabelbedrijf kreeg, dat een geduchte concurrent vormt voor KPN.

Sportkanalen

KPN stapte daarop naar de Europese rechter. De zaak draait om de premium sportkanalen. Nu Liberty Global eigenaar van Sport1 was, zag het telecomconcern serieuze concurrentierisico's. Volgens KPN verzuimde Brussel echter een goede analyse te maken van de markt voor sportkanalen. De Europese Commissie zag die gevaren niet, met name nu Fox Sports ook met meerdere kanalen actief is in Nederland.

Het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, gaat met KPN mee. Vanmorgen vernietigde het de goedkeuring van de overname.

Kabelaar Ziggo zet het eigen sportkanaal in bij de concurrentie met andere spelers zoals KPN.

De huidige situatie lijkt KPN's visie te ondersteunen. Na de fusie tussen Ziggo en UPC werd Sport1 snel omgedoopt in Ziggosport en 'gratis' aan de Ziggo-abonnees beschikbaar gesteld. Klanten die extra diensten afnemen krijgen meerdere kanalen tegelijk. Overigens kunnen KPN-kijkers inmiddels ook naar Ziggosport kijken.

Huiswerk overdoen

Onduidelijk is wat er nu gebeurt. De Europese Commissie moet haar huiswerk overdoen en een nieuw besluit nemen. De zaak is extra gecompliceerd nu Ziggo in Nederland inmiddels is gefuseerd met Vodafone. Die fusie is eveneens goedgekeurd door Brussel.

De kans dat de overname alsnog strandt, lijkt minimaal. Wel is het denkbaar dat Ziggo serieuze concessies moet doen voor wat betreft de sportkanalen.