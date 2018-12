Ex-roker laat 355 euro per jaar aan premiebesparing liggen

Miljoenen Nederlanders hebben een ORV. Deze is vaak gekoppeld aan een hypotheek. Hierdoor is een deel van de hypotheeklasten gedekt als een partner overlijdt. Als je stopt met roken kun je dit twee jaar na de stopdatum doorgeven aan je verzekeraar. Die verlaagt vervolgens je premie naar het niet-rokerstarief.

Om in aanmerking te komen voor de lagere premie moeten ex-rokers twee jaar na het stoppen zélf hun verzekeraar inlichten. De verzekeraar weet immers niet dat je gestopt bent. Het onderzoek laat dus zien dat 70 procent van de ex-rokers niet van het bestaan van deze mogelijkheid weet. De onderzochte groep, die nog rookten toen ze hun huidige ORV afsloten, is gemiddeld 15 jaar geleden gestopt met roken.

Vanavond stoppen?

Rook je nu nog, maar ben je van plan vanavond je laatste peuk uit te drukken? De basisverzekering vergoedt één ‘stoppen-met-roken-programma’ per jaar. Als je aan zo’n programma deelneemt, vergoedt de basisverzekering nicotinevervangende middelen en eventuele ondersteunende medicatie. Let wel op: bij sommige verzekeraars vallen de kosten onder je eigen risico, ook al voert de huisarts (een deel van) het programma uit.

Daarnaast gaat de strijd tegen het gebruik van tabak gaat in 2019 een beslissende fase in, met een daarbij behorend preventieakkoord. De definitieve afspraken daarover vind je hieronder:

Definitieve afspraken preventieakkoord:

- Huidige situatie: 23,1 procent volwassenen rookt, 8 procent jongeren rookt, 9 procent zwangere vrouwen rookt

- Ambitie voor 2020: Minder dan 20 procent volwassenen rookt, minder dan 5 procent zwangere vrouwen rookt

- Ambitie voor 2040: Minder dan 5 procent volwassenen rookt, geen enkele jongere of zwangere vrouw rookt meer

- Per 2020 worden rookwaren bij supermarkten uit het zicht gehaald en per 2021 bij andere verkooppunten. Ook is reclame in en aan de voorgevel van verkooppunten vanaf 2021 niet meer toegestaan.

- De accijns op tabak wordt verhoogd tot 10 euro in 2023 met een eerste verhoging van de prijs van een pakje sigaretten met 1 euro in 2020. Om substitutie (overstappen naar alternatieve producten, red.) te beperken zal ook voor andere producten zoals shag, volumetabak en heatsticks een in absolute zin gelijke accijnsverhoging plaatsvinden.

- Rookwaren worden vanaf 2020 verpakt in neutrale verpakkingen. Voor sigaretten geldt dit vanaf 2020. Voor sigaren en e-sigaretten zal dit in 2022 ingaan.

- In 2020 zijn alle schoolterreinen, kinderopvanglocaties en kinderboerderijen rookvrij. In 2025 zijn alle speeltuinen en sportverenigingen rookvrij.

- Rookruimten in de horeca, de (semi-) publieke sector en in openbare gebouwen worden uiterlijk juli 2022 gesloten. Sluiting van rookruimten in het bedrijfsleven is in 2023 gerealiseerd.

- In 2020 doet 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging en minstens 20 procent maakt daarbij gebruik van effectieve zorg (zonder financiële drempels voor eerstelijnszorg programma’s). In 2020 krijgen alle zwangere vrouwen die roken een stopadvies van de verloskundig zorgverlener.

- Campagnes om de sociale niet-roken norm en het draagvlak voor maatregelen te versterken.