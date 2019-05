Extreem dure benzine jaagt automobilist Duitsland in

Concurrentie met de buren

De prijsverschillen aan de grens zijn kleiner dan elders in het land, voornamelijk doordat pomphouders hier moeten concurreren met de Duitse buren. ,,Daardoor liggen de prijzen iets dichter bij elkaar, maar in Nederland is een liter zeker 20 cent duurder”, zegt Van Selms. Bij een tank van 40 liter valt nog altijd een besparing van 8 euro te boeken.



Het grote prijsverschil is grotendeels te verklaren door de accijns die de Nederlandse staat heft op brandstof. Meer dan een euro per liter vloeit rechtstreeks de schatkist in. In Duitsland is dat veel minder. ,,Bij hoge benzineprijzen is er één winnaar en dat is de overheid”, stelt Jan Pieter de Wilde van Kuster Olie, de brandstofhandelaar uit Babberich met 26 eigen pompstations in voornamelijk Achterhoek en Liemers.



Kuster Olie heeft sinds een paar jaar ook vijf tankstations in Duitsland en ziet de omzet daar met zo’n 15 procent stijgen als de prijs in Nederland omhoog gaat. ,,Dat merken we absoluut. We hebben vier tankstations in Emmerik en daar komen de laatste weken veel meer Nederlanders dan voorheen. Dat zien we gelijk terug in de brandstofomzet.”