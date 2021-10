Fabrikant elektrische bussen Ebusco na beursgang 1,3 miljard waard

De Brabantse fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco is na de beursgang van vrijdag in Amsterdam 1,3 miljard euro waard. De prijs per aandeel is vastgesteld op 23 euro. De inschrijving van beleggers op de aandelen was 'sterk overtekend’.

,,Er is sterke vraag van zowel investeerders in de Benelux als wereldwijde institutionele partijen", meldt Ebusco. Met een prijs van 23 euro is gekozen voor het midden van de vooraf aangegeven indicatie van tussen 21,50 en 24,50 euro.

Volgens topman Peter Bijvelds laat de interesse in de aandelen zien dat beleggers in de groene strategie van het bedrijf geloven. Door naar de beurs te gaan wil Ebusco geld ophalen om verder te groeien, ook internationaal, en de naamsbekendheid vergroten. Door deze stap heeft de onderneming zo’n 300 miljoen euro opgehaald. Met een prijs van 23 euro per aandeel komt de totale waarde van de bussenproducent uit op 1,33 miljard euro.

De via de beurs uitgegeven nieuwe aandelen omvatten 22,5 procent van het totale aandelenkapitaal. Bijna 10 procent daarvan komt in handen van drie investeringsmaatschappijen: ING Corporate Investments, Alychlo en Teslin. ING was voor de beursgang al aandeelhouder van Ebusco. De belangrijkste aandeelhouders blijven mede-oprichter en directeur Peter Bijvelds van Ebusco en Van der Valk Investments.

Opslagcapaciteit stroom

Ebusco houdt zich op dit moment vooral bezig met het verkopen van zijn bussen. Maar het in Deurne gevestigde bedrijf levert ook de laadinfrastructuur voor de voertuigen en opslagcapaciteit voor stroom. Dat betekent concreet dat een grote batterij die gedurende de dag wordt opgeladen de stroomnetten kan ontzien op het moment dat bijvoorbeeld ‘s nachts de bussen aan de oplader gaan. Het accupakket zou op den duur ook ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld binnenvaartschepen, aldus Ebusco-oprichter Bijvelds in een eerdere toelichting op de plannen. Ook de laadsystemen wil het bedrijf in de toekomst gaan vermarkten.

De bussen van Ebusco rijden al in verschillende steden zoals Amsterdam, Frankfurt en München. In totaal gaat het om 346 bussen in zeven Europese landen. De nieuwste bus van het bedrijf kan met een volle accu zo’n 575 kilometer rijden en gaat naar verwachting zo’n 25 jaar mee. Bij Ebusco werken ruim tweehonderd mensen.