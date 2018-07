Facebook: 'Terugloop gebruikers te wijten aan EU-privacywet'

Financiële topman David Wehner wees de wet als oorzaak aan als reactie op de tegenvallende cijfers van Facebook. Het bedrijf zag na de publicatie van de resultaten een vijfde van zijn beurswaarde verdampen.



In Europa verloor Facebook ongeveer een miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aantal dagelijkse gebruikers nam nog meer af. ,,We hadden de daling verwacht", zei Wehner. ,,En ik zou zeggen dat het effect echt alleen te wijten is aan de impact van de privacywet in de EU."



Het tweede kwartaal was ook de eerste periode waarin Facebook geconfronteerd werd met de effecten van het schandaal rond Cambridge Analytica. Persoonlijke informatie van 87 miljoen gebruikers kwam in handen van het politiek adviesbureau dat meewerkte aan de presidentiële campagne van Donald Trump. Toch denkt Wehner dat het schandaal geen invloed heeft gehad op het aantal gebruikers.