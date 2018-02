Facebookslager: 600 klanten per week, dan is ons vlees toch niet slecht?

Als je 600 klanten per week hebt, verkoop je toch geen slechte producten? Dat is de stellige overtuiging van Marcel Vuurman van Voordelig Vlees Voor Iedereen (VVVI).

De vleeshandelaar uit Haaren kan zich niet voorstellen dat een deel van zijn producten bedorven zou zijn, zoals uit een steekproef van deze krant bleek.



Vuurman 'heeft geen geheimen' en nodigde de krant uit een kijkje te nemen in zijn koelhuis in Esch. Alles gaat volgens de hygiënevoorschriften, bezweert de vleeshandelaar tijdens dat bezoek.



Hij bouwt zekerheidsmarges in zijn houdbaarheidsdata in en heeft thuis een complete administratie, met de EG-nummers van zijn vlees. Dat zijn nummers waarmee toezichthouder NVWA de herkomst kan traceren.

Bevroren van buiten, vers van binnen

Door middel van een ‘dieptekoeling’ - zo noemt Vuurman het als de koeling op min 3 graden staat - zorgt hij dat zijn vlees ‘aan de buitenkant bevroren is, maar van binnen vers blijft’. ,,Ik krijg nooit klachten,” zegt Vuurman. Integendeel. ,,Kinderen staan soms te huilen dat ze eindelijk een stukje vlees kunnen eten, door ons.”



Waar het met de proefbestelling van de krant dan is misgegaan, blijft raadselachtig. Er kan toevallig een stukje vlees zijn geweest dat niet goed was, zegt hij. Maar een structureel probleem, nu 4 van de 7 producten niet in orde zijn? Dat is gezien zijn werkwijze onmogelijk, denkt Vuurman. Alles is volgens hem door de NVWA in orde bevonden.

Volledig scherm Marcel Vuurman verkoopt met zijn bedrijf Voordelig Vlees Voor Iedereen uit Esch via besloten Facebook-groepen vlees door het hele land. © Chris van Mersbergen/BD

De NVWA bevestigt dat het distributiesysteem van Voordelig Vlees Voor Iedereen aan de regels voldoet. Marcel Vuurman is geen onbekende van de toezichthouder. Eerder was hij leverancier van de Boodschappenbank uit Zaltbommel, eveneens gericht op minima.

Niet voor consumptie geschikt

De toezichthouder nam daar in de zomer van 2016 800 kilo vlees in beslag omdat er aanwijzingen zouden zijn dat het niet meer voor consumptie geschikt was. Ook de etiketten zouden niet deugen. Justitie laat weten dat het onderzoek in die zaak nog steeds loopt.



Vuurman zegt dat zijn vlees van ‘Nederlandse slachterijen’ komt maar noemt geen namen. ,,Gewoon goed vlees. Als bij de Albert Heijn de schouderkarbonade in de aanbieding is, houden ze ribkarbonade over. Die krijg ik dan. Voor een lager bedrag. Maar dat wil die slachterij natuurlijk niet in de openbaarheid. Ik werk al jaren met ze samen, dus ik bescherm ze.”